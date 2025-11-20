x

Video | ”¡Siempre el mismo cambio!”: Jarlan Barrera perdió la paciencia tras ser sustituido ante Junior

La derrota del DIM ante Junior no solo dejó preocupación deportiva, sino también una escena cargada de tensión: Jarlan Barrera explotó en el banco tras ser sustituido.

  • Jarlan barrera durante una de las acciones de juego en el duelo frente al Junior. FOTO COLPRENSA
    Jarlan barrera durante una de las acciones de juego en el duelo frente al Junior. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 32 minutos
La noche del debut en los cuadrangulares dejó más que una derrota para el Deportivo Independiente Medellín. El 1-0 frente al Junior no solo frenó el impulso anímico del equipo, sino que desató una escena que rápidamente se volvió tema de conversación: el visible enojo de Jarlan Barrera al ser sustituido.

El volante samario, quien había tenido una de las opciones más claras del partido en el minuto 18 —un remate que careció de potencia y permitió la reacción del portero juniorista—, no ocultó su molestia cuando el técnico decidió cambiarlo por Léider Berrío. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto: Jarlan, ya sentado en el banco, renegando mientras soltaba la frase “Siempre el mismo cambio”, además estrelló dos veces una botella plástica contra el suelo. Un gesto que, más allá del calor del juego, dejó en evidencia su frustración.

En un partido cerrado, tenso y de escasas oportunidades, esa acción aislada se convirtió en símbolo del inconformismo interno tras un resultado que duele. Porque el DIM, que pretendía empezar fuerte el cuadrangular, salió de Barranquilla con las manos vacías y con la sensación de que un pequeño detalle —como bien lo dijo el propio Jarlan— definió la historia.

Ya más calmado, el volante habló en la zona mixta y mostró un tono muy distinto al de las imágenes: “Fallamos en un detalle y Junior aprovechó eso. Este es un grupo muy parejo y si no estás atento a los detalles, te cobran. Estamos tristes, pero se vienen partidos muy bonitos”, expresó, dejando claro que el equipo está dispuesto a corregir el rumbo y que la frustración, por intensa que sea en el momento, no eclipsa la convicción del grupo.

La reacción de Jarlan generará análisis y seguramente conversaciones internas, pero también refleja el hambre de un jugador que quiere ser protagonista y un equipo que sabe que no hay margen para errores en esta fase definitiva.

Quedan partidos por delante, y el DIM necesita tanto la rebeldía como la serenidad para levantarse. En medio del ruido, queda una certeza: el cuadrangular apenas comienza, y el Medellín aún tiene mucho por decir.

