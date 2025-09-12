x

Jasper Philipsen ganó la etapa 19 de la Vuelta a España; este sábado se define el podio en La Bola del Mundo

En aquella cima ubicada en la provincia de Madrid, se conocerá este sábado quiénes finalmente ocuparán los tres primeros lugares de la clasificación general. Será la etapa reina de la carrera.

  • Jasper Philipsen, de 27 años de edad, ya suma seis victorias en su historial en Vuelta, la tercera en la actual edición. FOTO X-VUELTA
    Jasper Philipsen, de 27 años de edad, ya suma seis victorias en su historial en Vuelta, la tercera en la actual edición. FOTO X-VUELTA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
El belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se impuso este viernes en la etapa 19 de la Vuelta a España, en la que Egan Bernal (Ineos) hizo un buen trabajo en la parte final del recorrido para dejar bien ubicado, en el sprint final, a su compañero Ben Turner, finalmente cuarto.

En el trayecto de 161.9 kilómetros, en terreno llano, entre las localidades de Rueda y Guijuelo, Philipsen, gracias a su potencia, velocidad y buen trabajo de su equipo, cruzó la meta en el primer lugar tras registrar 3:50.35. Lo escoltaron, al sprint, el danés Mads Pedersen (Lidl – Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar).

Le puede interesar: ¿Por qué los ciclistas colombianos son conocidos como “escarabajos” dentro del pelotón internacional?

Los mejores pedalistas colombianos en la fracción fueron el huilense Harold Tejada (Astana), en el puesto 24, y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain), 27°, con el mismo tiempo del vencedor. A Bernal, por su parte, se le vio bastante activo en la parte final de la carrera, liderando el grupo de punta.

La clasificación general no tuvo cambios. El danés Jonas Vingegaard (Visma) se mantuvo como líder, ahora con ventaja de 44 segundos, tras ganar 4 más en un paso de bonificación, sobre el portugués Joao Almeida. En la lucha por entrar en el podio, el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) es tercero, a 2.43; el australiano Jai Hindley (Red Bull - BORA – hansgrohe) es cuarto, a 3.22; y cierra el top 5 su compañero italiano Giulio Pellizzari, a 4.23.

Tejada es 12°, a 15.49 de Vingegaard, y Buitrago 15°, a 34.23. Entre tanto, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), de 20 años y el corredor colombiano más joven en competir en la historia de dicha prueba, arribó 121°, a 2.13; mientras que Egan y su coequipero Brandon Rivera, ambos con cambio de look al cortarse el cabello por un ritual que hay en su equipo cuando algún compañero gana etapa (el miércoles triunfó Filippo Ganna), cruzaron 146° y 147°, en su orden, a 6.34. Bernal cayó al puesto 18 de la general, a 41.25.

Este sábado se celebrará la última etapa de montaña, la fracción reina de la carrera, con el exigente recorrido de 165.6 kilómetros entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo.

Amplíe la noticia: La inusual celebración del Ineos: Egan Bernal se rapó el cabello tras la victoria de su compañero Ganna

En ese trayecto se recuperará una subida histórica como el Alto del León. El puerto de Navacerrada será el gran protagonista, primero, por la vertiente segoviana de las ‘siete revueltas’ y, como subida final, la ruta desde Becerril de la Sierra hasta las exigentes rampas de la Bola del Mundo. La sierra de Guadarrama coronará al vencedor de la edición 80 de la competencia. En total se tendrán que superar cinco puertos, el último de ellos en meta, con una ascensión de 12.4 km, de fuera de categoría y ubicado a 2.253 metros sobre el nivel del mar. Este domingo se terminará la prueba en Madrid.

