Jasper Philipsen ganó la etapa 19 de la Vuelta a España; este sábado se define el podio en La Bola del Mundo

El belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se impuso este viernes en la etapa 19 de la Vuelta a España, en la que Egan Bernal (Ineos) hizo un buen trabajo en la parte final del recorrido para dejar bien ubicado, en el sprint final, a su compañero Ben Turner, finalmente cuarto.

En el trayecto de 161.9 kilómetros, en terreno llano, entre las localidades de Rueda y Guijuelo, Philipsen, gracias a su potencia, velocidad y buen trabajo de su equipo, cruzó la meta en el primer lugar tras registrar 3:50.35. Lo escoltaron, al sprint, el danés Mads Pedersen (Lidl – Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar).

Los mejores pedalistas colombianos en la fracción fueron el huilense Harold Tejada (Astana), en el puesto 24, y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain), 27°, con el mismo tiempo del vencedor. A Bernal, por su parte, se le vio bastante activo en la parte final de la carrera, liderando el grupo de punta.

La clasificación general no tuvo cambios. El danés Jonas Vingegaard (Visma) se mantuvo como líder, ahora con ventaja de 44 segundos, tras ganar 4 más en un paso de bonificación, sobre el portugués Joao Almeida. En la lucha por entrar en el podio, el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) es tercero, a 2.43; el australiano Jai Hindley (Red Bull - BORA – hansgrohe) es cuarto, a 3.22; y cierra el top 5 su compañero italiano Giulio Pellizzari, a 4.23.