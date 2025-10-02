Javier Díaz, presidente de Analdex, denuncia expulsión del stand de Colombia en la feria Fruit Attraction 2025 en Madrid

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, reveló que fue expulsado del stand de Colombia durante la feria internacional Fruit Attraction 2025, realizada en Madrid entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.
Según contó en entrevista con La W, el hecho ocurrió cuando llegó al espacio de ProColombia y se sentó junto a un empresario interesado en conocer más sobre la oferta frutícola nacional. En ese momento, un funcionario de la entidad se le acercó y le preguntó si era comprador.
Al responder que no, recibió una respuesta que lo dejó sorprendido: las mesas estaban reservadas únicamente para compradores, por lo que debía retirarse. “Le dije que ninguna mesa estaba ocupada, pero me tocó salirme”, relató Díaz.
Lea más: Compras de Colombia en el exterior van en aumento, ¿cuál es el principal proveedor?