Gandolfi tras el empate de Nacional contra América: “Los dos equipos veníamos golpeados”

El orientador argentino valoró la actuación de sus dirigidos en suelo caleño, como también mostró respeto por su rival. El Verde es sexto en la Liga con 13 puntos.

  • Javier Galdolfi, de 44 años, espera levantar a su equipo tras la dura eliminación por penales de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 38 minutos
El técnico de Atlético Nacional, el argentino Javier Gandolfi, se mostró tranquilo por el empate 1-1 de su equipo, como visitante en el Estadio Pascual Guerrero, ante América de Cali en juego correspondiente a la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025.

El orientador resaltó el esfuerzo y profesionalismo de sus dirigidos, que atraviesan un momento difícil tras la eliminación de la Copa Libertadores en los octavos de final contra Sao Paulo.

Lea: “Necesita afecto, no sabe pedirlo, hay que sabérselo dar”: Alexis García analiza lo sucedido con Nacional y Cardona en la Libertadores

“Seguimos sumando, el equipo está en ese momento, sacando el partido de Sao Paulo que lo perdimos por penales, no conocemos la derrota hace mucho y eso es gracias a la entrega de los jugadores”.

El estratega fue preguntado por qué reemplazó a Alfredo Morelos, autor del gol del cuadro verdolaga ante el elenco vallecaucano, y quien venía haciendo una buena labor en zona de ataque.

“Porque en el banco está Facundo (Batista) que tiene distintas características y el partido nos pedía tener distintas opciones“, indicó Gandolfi en la conferencia de prensa.

“Fue un partido difícil de jugar porque tanto un equipo como el otro llegamos con secuelas y en gran parte del partido se notó”.

América, que se ubica 18° en el la Liga con 5 puntos, también venía de ser eliminado de los octavos de final de la Sudamericana.

“En el primer tiempo tuvimos más espacio. En el segundo nos encontramos con un rival en bloque medio bajo o bajo, lo cual necesita mucha movilidad y estar nítido para encontrar pases entre líneas. El rival estaba esperando el error nuestro. No fue un partido vistoso, los dos veníamos con secuelas importantes, golpeados”, analizó Ganfolfi.

El argentino aseguró que con el ingreso de Edwin Cardona su equipo volvió a tener posesión de balón. “Necesitábamos la frescura y el pase fino y tuvo la incidencia en pelotas importantes y comenzamos a agredir al rival con esas opciones”.

Además se refirió con respeto sobre el rival caleño. “Hoy el fútbol es mucho más parejo de lo que se puede llegar a pensar. Tenemos un plantel importante, de jerarquía y jugadores que pasan por un buen momento, por eso alimentamos a la Selección. Si por nombres crees que vamos a arrollar, por ejemplo, teníamos una llave con un equipo brasileño que es superior y eso no se vio reflejado, nosotros fuimos muy superiores. A todos los rivales los respeto. Si se cree que América está por debajo, lo respeto, pero no lo comparto”.

El próximo desafío del Verde será este miércoles (8:30 p.m.) por octavos de la Copa Colombia ante Quindío; por Liga, se medirá el domingo (2:00 p.m.) a Envigado.

