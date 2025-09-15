¿Javier Gandolfi dejará la dirección técnica de Nacional? Todo apunta a que saldrá pronto del cuadro verde

El paso de Javier Gandolfi por Atlético Nacional habría durado poco menos de nueve meses. El entrenador argentino, quien llegó a finales de enero al cuadro verde para reemplazar al mexicano Efraín Juárez, habría dejado su cargo este lunes 15 de septiembre del 2025, después de la derrota 0-1 contra Atlético Bucaramanga el sábado por Liga.

El cuadro verde cometió un error garrafal en el duelo. El entrenador argentino y su cuerpo técnico alinearon 4 futbolistas extranjeros, cuando la norma del balompié criollo solo permite que tres jugadores nacidos en otros países estén al tiempo en la cancha. Por eso, además de perder en el tiempo reglamentario, sufrirán una derrota administrativa por esa equivocación. El marcador terminará 0-3 en contra de los antioqueños.

Eso, al parecer, fue la gota que rebasó la copa. De acuerdo con lo que se especula en redes sociales, y a falta de confirmación oficial, Gandolfi no sería más el entrenador de Nacional.

Noticia en desarrollo...