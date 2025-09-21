¿Qué les dijo Javier Galdolfi a los hinchas en su despedida de Atlético Nacional?

Cinco días después de terminar su vínculo con Atlético Nacional, el técnico argentino Javier Galdolfi expresó lo que fue su experiencia en el equipo colombiano.

En un comunicado, en su cuenta de Instagram, el estratega de 44 años de edad, indicó que él y su cuerpo técnico estuvieron “a la altura” del reto emprendido.

“A todos los ‘verdolagas’ les escribo a modo de cierre de este ciclo, formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, comenzó diciendo el argentino, quien Gandolfi dirigió 51 partidos al frente de Nacional, logrando un rendimiento del 54%.