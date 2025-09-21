x

¿Qué les dijo Javier Galdolfi a los hinchas en su despedida de Atlético Nacional?

El entrenador Javier Galdolfi rompió su silencio luego de ser despedido de Atlético Nacional tras la derrota en el Atanasio el pasado 13 de septiembre ante Bucaramanga y en la que alineó, por error, a cuatro jugadores extranjeros.

  • Javier Gandolfi dirigió a Nacional por ocho meses. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 29 minutos
Cinco días después de terminar su vínculo con Atlético Nacional, el técnico argentino Javier Galdolfi expresó lo que fue su experiencia en el equipo colombiano.

Lea: Es un hecho: Gandolfi no sigue en Nacional y este martes lo harán oficial, ¿quién lo reemplaza?

En un comunicado, en su cuenta de Instagram, el estratega de 44 años de edad, indicó que él y su cuerpo técnico estuvieron “a la altura” del reto emprendido.

“A todos los ‘verdolagas’ les escribo a modo de cierre de este ciclo, formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, comenzó diciendo el argentino, quien Gandolfi dirigió 51 partidos al frente de Nacional, logrando un rendimiento del 54%.

El orientador salió de la institución verdolaga tras la derrota 0-1, como locales, el pasado 13 de septiembre ante Bucaramanga, al que le fue expulsado un deportista. Nacional, entre tanto, por equivocación, alineó en el encuentro a cuatro extranjeros (solo se permiten tres en el campo).

“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones”, continuó el técnico en su carta.

Siga leyendo: Javier Gandolfi, la quinta víctima: la inestabilidad de la Liga Betplay cobró a otro técnico en el segundo semestre de 2025

En ella también escribió que en el fútbol todos saben que existen circunstancias difíciles de explicar. “Que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo. No tengo dudas que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia. Seguramente nos reencontraremos en el camino”, concluyó Javier Gandolfi.

Por ahora, Diego Arias asumió como técnico encargado mientras la junta directiva define quién será el nuevo estratega. Este domingo, como visitante, el elenco paisa se mide contra Unión Magdalena (4:10 p.m.).

