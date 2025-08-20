Gandolfi tras eliminación de Nacional en Libertadores: “Lastimosamente nos quedamos con un hombre menos”

El entrenador argentino Javier Gandolfi lamentó la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores luego de mostrar superioridad en la serie ante Sao Paulo, equipo que finalmente avanzó a la siguiente fase tras imponerse en la tanda de penales 4-3 en el estadio Morumbi. El global terminó 1-1.

“El fútbol no nos premia, esto no es por merecimiento, sino por efectividad y creo que nosotros no tuvimos la necesaria para quedarnos con esta serie y creo que en gran parte hicimos buenas cosas”, aseguró el orientador en rueda de prensa, en la que habló del cambio de planteamiento que debió hacer tras el gol que recibió su equipo, por parte de André Silva, cuando apenas iban tres minutos de juego.

“Arrancar un partido, tener un gol de vestuario, seguramente nos afectó los primeros minutos, comparto que a partir de los 25 minutos el equipo jugó 15 metros más adelantado. Ya en el segundo tiempo, en gran parte manejamos el partido, obviamente el rival iba a tener transiciones y nos iba a lastimar, pero en ningún momento lo sentí así”.

Con desazón, Gandolfi también se refirió a la expulsión de Edwin Cardona, la cual cambió el rumbo del partido cuando Atlético Nacional había llegado a la igualdad por medio de Alfredo Morelos (70’, de penal).

“Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un hombre menos, así y todo, lo manejamos bien, obviamente ante un rival con la jerarquía seguramente nos iba a tocar sufrir un poco pero también tuvimos situaciones para ganarlo. El tema de las expulsiones lo venimos corrigiendo. En los últimos partidos veníamos sin conocer la derrota y después terminando once en cancha y eso nos da más posibilidades de tener un resultado positivo”.