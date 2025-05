52 años, 36 pisos y una bicicleta: Javier Zapata vuelve a desafiar al Edificio Coltejer, ¿cuándo lo hará?

Javier Zapata, el ícono viviente del deporte extremo colombiano, no conoce de límites. A sus 52 años, sigue desafiando el cuerpo, la mente y la gravedad con la misma energía con la que comenzó a forjar su leyenda. Este sábado 3 de mayo, se enfrentará a uno de los retos más simbólicos de su carrera: ascender los 36 pisos del Edificio Coltejer en Medellín montado en su inseparable bicicleta GW Vértigo. Pero esta vez no se trata solo de una hazaña física: se trata de un viaje al pasado, al corazón de sus sueños, y un mensaje a las nuevas generaciones.

Porque el Coltejer no es cualquier estructura: fue inaugurado en 1973, el mismo año en que nació Javier. Y fue precisamente este edificio el que, en 1999, lo vio desafiar la gravedad desde el sótano hasta el piso 38, en una gesta que marcaría su vida para siempre. “Ese día entendí que podía vivir profesionalmente del Bike Trial”, recuerda con emoción.

Hoy, 26 años después, Javier regresa con la mirada del hombre que ya no necesita probar nada, pero aún quiere inspirarlo todo. Cada peldaño que suba será una reafirmación de su convicción más profunda: que la edad no limita, sino que empodera; que los sueños no caducan, solo evolucionan; y que la constancia siempre vence al talento, como él mismo sentencia con autoridad.

“De nada sirve ser talentoso si no eres constante”.