Luto en el fútbol: Murió Jayden Adams, la joven promesa de Sudáfrica en el Mundial 2026

El mediocampista de 25 años, pieza clave en la histórica clasificación de Sudáfrica a la fase de eliminación directa, murió poco después de regresar de la cita mundialista. La noticia, ha sido confirmada por un portavoz de la familia, aunque aún no se han revelado las causas del deceso.

Jayden Adams se formó en las categorías juveniles del Stellenbosch FC y en enero de 2025 pasó al Mamelodi Sundowns, equipo con el que ganó la Liga de Campeones de África 2025/26. En el Mundial de 2026 disputó partidos como titular frente a México y República Checa, y también hizo parte del equipo que venció 1-0 a Corea del Sur, resultado con el que Sudáfrica avanzó por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.