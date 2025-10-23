Así es el difícil camino hacia el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, ¿es posible?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció públicamente que desarmar a Hamás no será una tarea sencilla. Sus declaraciones se dieron en medio de una conferencia de prensa luego de la reunión que tuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Israel. Desde Jerusalén reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo islamista Hamás, a la par del objetivo de la reconstrucción de Gaza. “Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel”, dijo Vance.

Para Óscar Julián Palma, magíster en Seguridad Internacional de la Universidad de Leicester y profesor de la Universidad del Rosario en Relaciones Internacionales, el vicepresidente “tiene razón en decir que el desarme no será nada fácil”. Según explica, uno de los principales obstáculos radica en la falta de claridad sobre si el movimiento islamista realmente está dispuesto a dejar las armas. “Ese punto del desarme de Hamás no ha sido muy claro en si está totalmente de acuerdo con él o no”, señala. “Este ni siquiera es un acuerdo como tal, sino una propuesta del Gobierno de Estados Unidos a la cual Israel se termina sumando, y que Hamás acepta parcialmente por la presión de varios gobiernos musulmanes de la región”, explica Palma.

El profesor advierte que cualquier proceso de desarme requiere una voluntad real del grupo armado. “Desarmar a cualquier grupo organizado no es fácil. Primero, debe existir una voluntad particular del grupo de decir ‘quiero desmovilizarme, quiero entregar las armas’. Si eso no existe, ya va a ser un gran obstáculo”, dijo. Incluso si Hamás manifestara su intención de cesar las hostilidades, el especialista no descarta que dentro del movimiento surjan facciones disidentes. “Es probable que algunas personas dentro del movimiento no quieran hacerlo, así que podrían formar una especie de grupos herederos de la idea de Hamás que continuarían la guerra”, asegura. Para el experto, el acuerdo es de carácter más profundo e incluye la formación del Estado de Palestina y el desarme de Hamás.

El profesor e investigador en seguridad internacional advirtió que el mayor riesgo del acuerdo propuesto para Gaza radica en su fragilidad y en las profundas implicaciones políticas que podría tener si fracasa. “Lo más preocupante es la propuesta de paz en sí misma, porque este sería apenas el primer paso hacia discusiones más profundas sobre la creación del Estado palestino, Jerusalén y los asentamientos”, explicó el analista. Según señaló, si este primer paso no se concreta, “todo lo que vendría después realmente se cae o no sería posible caminarlo”, lo que deja la puerta abierta a una nueva escalada de violencia en los territorios palestinos. El experto también advirtió que el desenlace del proceso podría tener un impacto político en Washington. “Si el acuerdo no se cumple, el Gobierno de Trump podría salir criticado o desfavorecido, al no lograr implementarlo como se esperaba”, indicó.

