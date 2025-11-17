¿Qué tipo de izquierda representa Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista en Chile?

La primera vuelta presidencial en Chile ha determinado que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán en diciembre un balotaje para suceder en el mandato a Gabriel Boric tras triunfar este domingo en unos comicios marcados por el temor a la inseguridad y la migración irregular.

Jara se impuso con el 2,9% de ventaja sobre Kast con el 99% de los votos escrutados. Ambos se medirán en una segunda vuelta el 14 de diciembre, según el conteo del Servicio Electoral. En el punto de concentración de los partidarios de la aspirante, en el centro de Santiago, escasamente hubo festejos.

La candidata, representante de una coalición de centro-izquierda, de 51 años, envío un mensaje a sus filas: “No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias”.

Jeannette Jara, de 51 años, es una comunista crítica del ala ortodoxa y milita en el Partido Comunista (PC) desde los 14 años, siendo la representante de una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric.

La candidata presidencial nació en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago, y vivió con sus abuelos hasta la adolescencia. Fue ministra de Trabajo de Boric, en donde uno de sus principales logros fue la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas y la reforma del sistema privado de pensiones.