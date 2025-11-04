Jeff Bezos se vuelve más rico gracias al acuerdo histórico entre Amazon y OpenAI: su fortuna subió US$34.000 millones

El multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, vio cómo su fortuna crecía en US$10.000 millones en solo un día, este lunes 3 de noviembre, impulsada por un acuerdo sin precedentes entre Amazon Web Services (AWS) y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.
El lunes por la tarde, las acciones de Amazon subieron más del 4%, después de que se conociera que AWS firmó un contrato de siete años por US$38.000 millones para suministrar infraestructura de computación en la nube a OpenAI.
Con este repunte, el patrimonio neto de Bezos aumentó un 3,8%, hasta alcanzar US$264.100 millones, según estimaciones de Forbes.
Además, del aumento de ayer por US$10.000 millones, Bezos también se enriqueció en US$24.000 millones gracias al récord alcanzado por las acciones de Amazon, el pasado viernes 31 de octubre. Para una suma de US$34.000 millones en las dos jornadas.
Entérese: Amazon elimina 14.000 puestos de trabajo y los reemplaza por inteligencia artificial