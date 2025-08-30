Jennifer Pedraza denunció presuntas inconsistencias en la hoja de vida de la viceministra Juliana Guerrero

La designación de la nueva viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, continua en el ojo de la opinión pública, luego de que la congresista Jennifer Pedraza denunció públicamente una presunta “maniobra exprés” en la hoja de vida de la funcionaria, que pasó de tener un título técnico a uno profesional en apenas 13 días.
Esta denuncia avivó el debate sobre la transparencia y la meritocracia en los nombramientos del Gobierno de Gustavo Petro, por lo que Pedraza, en un claro ejercicio de control político, radicó un derecho de petición ante el Departamento de Función Pública para que se aclare el polémico nombramiento.
Le puede interesar: Investigan el patrimonio y las propiedades en Bogotá y la Costa a nombre de la congresista Marta Peralta, relacionada presuntamente con el caso UNGRD