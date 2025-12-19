La JEP condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 casos de falsos positivos en Valledupar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad penal en 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, ocurridos cuando estuvo al mando del Batallón de Artillería La Popa No. 2, en Valledupar.
La decisión lo declara culpable como coautor mediato de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, en el marco de un patrón de macrocriminalidad que involucró alianzas con estructuras paramilitares.
Noticia en desarrollo...