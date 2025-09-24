JEP otorgó perdón judicial a 34 militares por falsos positivos ocurridos en Boyacá, Santander y Cundinamarca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 34 miembros de la fuerza pública al concederles la renuncia a la persecución penal por su participación en los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente como bajas en combate, en hechos ocurridos entre 2004 y 2008 en Boyacá, Santander y Cundinamarca.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los comparecientes, todos integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc) de Chiquinquirá (Boyacá), no fueron considerados máximos responsables de estos crímenes y cumplieron con los requisitos exigidos para recibir el beneficio, que extingue la acción penal y disciplinaria en su contra.
Este proceso no sancionatorio está dirigido a quienes no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales y que, a cambio, garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.