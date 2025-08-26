“No es solo una presentación, es un compartir cultural”: Jeremy Winston y la fuerza del góspel llegan a Medellín con Porgy and Bess

“Porgy and Bess fue la primer obra de su tipo en poner a un afroamericano en el centro de la escena”, recuerda Jeremy Winston. El director del Jeremy Winston Chorale International llegó a Medellín con 25 cantantes de Estados Unidos para interpretar, junto a la Orquesta Sinfónica EAFIT, un programa que une las canciones más emblemáticas de Gershwin con clásicos del góspel. Para Winston, no se trata solo de un concierto: es un testimonio cultural que atraviesa generaciones.
Para muchos, el primer contacto con Porgy and Bess fue a través del álbum que Miles Davis grabó en 1959. Décadas después, la ópera de George Gershwin sigue interpelando al público. Winston explica por qué: “Este fue uno de los primeros trabajos de su tipo que realmente balanceó los idiomas del jazz de esos días y lo llevó a la ópera o incluso Broadway. Normalmente, obras que son pioneras en su tipo cruzan el tiempo y tienden a tener un impacto duradero”.