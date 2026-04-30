Acusados por oponerse a la mina Quebradona: la historia de los 11 campesinos de Jericó

Porfirio Garcés estuvo por primera vez al frente de un juez a sus 86 años. Es aficionado a la ópera y recita poemas de Barba Jacob, Miguel Hernández y García Lorca —“El cielo es de ceniza. / Los árboles son blancos, / y son negros carbones / los rastrojos quemados”—. Su casa está rodeada de cientos de anturios y mantos rojos florecidos, las gallinas andan sueltas en el jardín. Es el mayor de los once campesinos de Jericó imputados en mayo de 2025 por oponerse a la construcción de una gran mina de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Las Fiscalía los señala de secuestro simple, hurto y lesiones personales por retener a operarios de la minera en la carretera, desmontar una plataforma de exploración y hasta por la mordedura de un perro a un celador, en hechos que ocurrieron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
La imagen de Porfirio frente al fiscal se puede comparar a Sócrates, que a los 70 años fue llamado a juicio y sentado en frente de 501 jurados. También fue acusado de tres cargos: no reconocer a los dioses, introducir nuevas deidades e incitar a los jóvenes a cuestionar la autoridad.
—Era la primera vez que iba a un juzgado a esperar que me condenaran. Los amigos me decían: “¿Porfirio, por Dios, usted cómo va estar en esto? —dice un martes de septiembre de 2025 mientras cae la tarde y tomamos tinto en una casa de corredores amplios en el corregimiento Palocabildo, epicentro del proyecto minero y de las protestas, a 11 kilómetros del parque de Jericó—. Esta es una lucha por salvar este territorio y no olvidarnos de lo que fuimos, lo que hemos sido y lo que pretendemos seguir siendo.