Jero y yo debuta en las grandes ligas de la música con Entre tus manos

Con una mezcla de rock, pop y música tradicional colombiana el joven cantautor paisa Jero y yo quiere hacerse un lugar en el panorama de la música latinoamericana.

El primer paso es el lanzamiento de la canción Entre tus manos, una composición en la que se funden el pop, la energía del alt-rock y ciertos acentos de la música electrónica, y que además cuenta con un video dirigido por la cineasta colombiana Catalina Arroyave directora de Los Días de la Ballena (2019).

“Esta canción fue la última que hicimos en una sesión que contempló otras diez. Fue increíble porque justo se sintió como un cierre épico de todo el trabajo que realizamos para mi primer disco. Recuerdo que el día estaba nublado y cuando arrancamos con Entre Tus Manos, se empezó a iluminar todo el ambiente, fue mágico. La letra de la canción es una ficción acerca de un amor muy poderoso, de esos donde se entrelazan dos vidas igual que se entrelazan las manos, pero sobre todo, los sueños, así que todo mundo podrá dar rienda suelta al romance con esta melodía”, dice Jero.