Así le fue al ciclista Jerónimo Calderón en el Mundial de ruta en Kigali

Jerónimo Calderón, con solo 18 años de edad, es en este momento el decimocuarto mejor ciclista del mundo, en contrarreloj, en la categoría juvenil.
Lea: De los patines a la gloria: el impresionante despegue de Jerónimo Calderón en el ciclismo
El corredor de Copacabana, Antioquia, que hasta hace menos de tres años competía en patinaje de carreras, continúa sorprendiendo con sus habilidades en el pedalismo.
Este martes, en su primera experiencia en un Mundial, en Kigali, Ruanda, el vigente campeón nacional y panamericano del esfuerzo individual tuvo una destacada actuación en el recorrido de 22.6 kilómetros, un terreno ondulado en el que estuvo cerca de terminar entre los diez primeros de la prueba que ganó el neerlandés Michiel Mouris con un tiempo de 29.07 minutos luego de rodar a una velocidad de 46.5 kilómetros por hora.