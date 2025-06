Se conoció la versión de Jessi Escobar, la mujer a la que joven colombiana acusó en un mensaje antes de morir en Egipto

“Yo no sé qué pasó por las cabezas de ellas en todo el momento del after, desde las 6 de la mañana hasta las 9, no sé cómo fue escalando los pensamientos de ellas. Todas las personas reaccionan diferente a las drogas”, contó a la emisora. Dice que al salir de esta fiesta “ahí ya empezó toda la pesadilla para todos”.

También asegura que intentó calmar a las jóvenes y buscar un taxi para volver al hotel, pero que Ivonne decidió no acompañarla y tomó uno por su cuenta. Este episodio duró casi dos horas, según el relato de Escobar.

“Estefanía menciona los videos donde yo estoy como hablando con Ivonne. Yo no estoy discutiendo, yo estaba hablando con ella, explicándole que por favor parara un taxi. Y ella me dice, “No, yo no me voy a ir con ustedes. Yo no confío en ustedes, no confío en ningún taxi que para aquí””, dijo.

“Ellas empezaron con la paranoia a decir que ya no querían tomar esos taxis porque se sentían nerviosas y que pensaban que ellos nos iban a llevar a otro lado y nos iban a secuestrar”, dijo.

Agregó que la amiga de Ivonne “quiere hacerse la víctima y hacerse la heroína en decir que ella buscó a su amiga y que el taxi lo buscamos. Eso es mentira. Yo no sé por qué dice eso. Ahí simplemente nosotros como adultos nos montamos en el taxi. Ella también como adulta, como responsable de ella misma, ordenó su taxi”.

Tras la muerte de la joven colombiana, niega haber querido ocultarse. “Le dije a la familia de ella que estaba en Turquía, Yo nunca he ocultado donde estoy”, afirmó.

Escobar también puso en duda la hora y la autenticidad de los mensajes que Ivonne envió antes de su desaparición. “Yo invito a la persona que ella le envió ese mensaje, que por favor publique la hora a la que ella envió ese mensaje, porque eso aclara mucho más las cosas y la situación”, pidió.

La mujer asegura que su versión la conoce la familia de Ivonne, quienes, según han revelado en entrevistas, creen que hay algo más detrás para que la joven haya terminado en coma con múltiples fracturas en un hospital, hecho que le causó la muerte.