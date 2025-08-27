Jetsmart sacude los vuelos en Colombia, al pasar del 1% al 12% en el mercado aéreo

El sector aeronáutico colombiano ha sido uno de los más golpeados y transformados tras la pandemia. Tras la salida y entrada de aerolíneas al país, el mercado se reacomodó.
Daniel Cortés, máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de La Sabana y piloto con experiencia en varias aerolíneas, explica que “el sector colombiano que más cambios tuvo después de la pandemia fue el aeronáutico debido a la desaparición del 50% de la oferta de aerolíneas (Viva y Ultra)”.
Este fenómeno llevó a que la industria pasara de un oligopolio a un virtual monopolio, donde Avianca se quedó con la mayor parte de los slots (reserva de tiempo para realizar un trayecto) que dejaron sus competidores quebrados.
Latam, por su parte, aunque tenía interés en crecer en Colombia, decidió priorizar otros mercados más rentables como Perú, Brasil y Chile, limitando su expansión local por la falta de aeronaves disponibles a nivel global.
En ese orden, así quedó el mercado doméstico de aerolíneas para el cierre del primer semestre del 2025: