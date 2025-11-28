JetSmart no contempla suspender vuelos tras alerta de Airbus por posibles fallas en sus aeronaves

Luego de que el fabricante Airbus detectara un fallo en un programa de control de vuelo de su familia A320, la empresa JetSmart Airlines indicó que “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado” por las afectaciones de este problema.
Medios colombianos indicaron que la aerolínea JetSmart señaló que las aeronaves afectadas “serán atendidas esta misma noche (de este viernes 28 de noviembre) conforme a las directrices técnicas establecidas”.
