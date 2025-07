¿Es fácil ser elegido como el mejor jugador del partido en tres de los cuatro duelos que ha disputado su equipo en el Mundial de Clubes? No. ¿Es sencillo destacar, jugando en un cuadro de Suramérica, en un torneo donde están los mejores clubes europeos? La respuesta es la misma.

También mencionó a Colombia. Habló del país con el acento chocoano que lo caracteriza, pero en portugués. Eso es lo que define a Arias: se mantiene apegado a sus raíces, es el representante universal del lugar donde nació, creció y del que, gracias a su esposa, no se aleja jamás.

Al recibir los premios no se halaga a sí mismo. Por el contrario, habla del trabajo en equipo, de la importancia del triunfo de su club, siendo representante de Suramérica, frente a un cuadro europeo, todopoderoso, con mayor poder adquisitivo.

Eso define a Jhon Arias. Su personalidad y carácter también lo han puesto en el radar de varios clubes de Europa. El tema, que antes parecía pasar desapercibido, ahora es fundamental en un jugador, sobre todo cuando llega al Viejo Continente, donde compiten los mejores del mundo.

Si no, miren los problemas que ha tenido Jhon Jáder Durán, quien tiene un carácter fuerte y, aunque es talentoso, parece que los entrenadores no soportan la “altanería” que demuestra en algunos momentos. Hay quienes dicen que es “bueno creerse el cuento”, para poder destacarse, pero esa situación no se puede salir de control.

Arias lo hace bien. El hombre responde con fútbol, en la cancha. Ahí es cuando se lo ve molesto, peleando cuerpo a cuerpo con los rivales y aprovechando la técnica exquisita de la que es dueño.