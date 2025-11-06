Estos son los dos futbolistas colombianos que aparecen en el listado del once ideal de The Best

La Fifa entregó el listado de los jugadores nominados al once ideal y las demás categorías de The Best, entre los que están dos colombianos. Hay que recordar que las personas que pueden votar para la elección de los mejores son los capitanes de selecciones nacionales, los entrenadores de selecciones nacionales, periodistas deportivos (uno por cada país afiliado a la Fifa) y los aficionados registrados a través de la página oficial de Fifa. Los colombianos nominados son el arquero Kevin Mier del Cruz Azul de México y el volante Jhon Arias (Ex-Fluminense), hay que recordar que el chocoano pasó al Wolverhampton de Inglaterra, donde no ha podido consolidar una buena campaña en el segundo semestre del año.

Kevin Mier en una de sus actuaciones con Cruz Azul, el equipo mexicano con el que se coronó campeón de Liga de Campeones de la Concacaf 2025. FOTO GETTY

Los dos colombianos hacen parte del listado general de nominados para ser parte del once ideal de la temporada en 2025. Los cafeteros compiten con jugadores como el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), el italiano Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

Estas son las campañas de Kevin Mier y Jhon Arias en 2025

Kevin quien ganó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2025 con Cruz Azul, es uno de los jugadores que hacen parte del grupo de renovación que el técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia y uno de los que lucha por un cupo para estar entre los convocados al Mundial de 2026. En la semifinal de ese torneo Mier fue determinante para mantener su arco en cero en el partido de vuelta frente a Tigres UANL, el 2 de mayo de 2025, tras un empate 1–1 en la ida, permitiendo que Cruz Azul avanzara a la final. Luego, en el duelo final, disputado el 2 de junio de 2025, Cruz Azul venció categóricamente 5–0 al equipo canadiense Vancouver Whitecaps FC, con Mier logró mantener su arco invicto por cuarta vez en el torneo. Además viene de ser nominado y ganador del Balón de Oro al Mejor Portero del año de la Liga MX en la temporada 2024-2025.

Jhon Arias por su parte, fue pieza clave de Fluminense no solo en el título de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Títulos que le permitieron estar en 2025 en el Mundial de Clubes donde fue elegido en tres ocasiones como el MVP, ante Borussia Dortmund,Inter de Milan y el Ulsan HD. Este desempeño le permitió hacer parte del Once Ideal del torneo, en el que avanzó con Fluminense hasta la semifinal, en la que perdieron con el Chelsea, que posteriormente se coronó campeón del certamen disputado en Estados Unidos. Esas actuaciones llevaron a que Arias pudiera cumplir el sueño de jugar en Europa y por ello, el 24 de julio con un contrato de cuatro años con opción a una prórroga adicional con el Wolverhampton de la Premier League.

¿Quiénes son los nominados al The Best Fifa?

Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain) Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain) Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich) Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid) Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain) Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea) Pedri (España y Barcelona) Raphinha (Brasil y Barcelona) Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) Vitinha (Portugal y París Saint-Germain) Lamine Yamal (España y Barcelona)

Listado de nominados a The Best como entrenador