Córdoba, Dayro o Suárez: ¿quién debería ser el delantero titular de Colombia vs. Bolivia?

Se llegó el día, no hay vuelta atrás. La Selección Colombia dirigida por el argentino Néstor Lorenzo se jugará el primer reto ante Bolivia en condición de local con la ilusión de volver a cumplir el sueño de ser parte de un Mundial de fútbol.

Tras estar ausentes en el Mundial de Catar 2022, la ‘Tricolor’ buscará darle una alegría al país, asegurando su tiquete a la cita que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 48 selecciones, siendo la primera vez con este formato.

Para este final de Eliminatorias, el estratega argentino tendrá la difícil tarea de elegir quién será el delantero inicialista ante la Selección de Bolivia y la Selección de Venezuela, con el objetivo de cerrar la participación con resultados positivos.

Hay tres opciones: Jhon Córdoba, Dayro Moreno y Luis Javier Suárez. Todos con buen presente futbolístico, pero con claras diferencias en la experiencia y edad durante sus carreras. Una posición que ha generado revuelo con la presencia del goleador de Once Caldas como novedad.

Aunque ya hay una posible alineación —debido a que Lorenzo ya cuenta con una base de jugadores— le traemos un análisis completo, basado en los números, de como llegaron los delanteros colombianos a esta importante final de Eliminatorias sudamericanas.