Video | Jhon Córdoba sigue “cobrando revancha”: marcó su segundo gol en eliminatorias en la goleada 3-6 contra Venezuela

El fútbol, como la vida, da revanchas. El futbolista chocoano Jhon Córdoba, goleador del Krasnodar de Rusia en la Liga Premier de ese país, pero que no había podido brillar con la Selección Colombia en eliminatorias. Por el contrario, antes de la doble fecha de septiembre de 2025, fue criticado.
En noviembre, cuando Colombia perdió contra Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el atacante tuvo una opción clara, con el arco solo, después de un pase de James Rodríguez, pero no logró concretarla.