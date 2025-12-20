¿Mensaje para Lorenzo? Jhon Durán anotó en Turquía. Vea el golazo

Jhon Durán dejó su huella colombiana en la jornada sabatina del fútbol europeo al marcar el tercer gol en la victoria 3-0 del Fenerbahçe sobre el Eyüpspor, en compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Superliga de Turquía. El tanto del delantero antioqueño selló un triunfo importante en condición de visitante y le permite seguir sumando argumentos para mantenerse vigente en el radar internacional y, de paso, volver a llamar la atención de la Selección Colombia.
El partido se disputó en Estambul, pero con el Eyüpspor como local. Allí, Durán regresó a la nómina titular y permaneció los 90 minutos en el campo, mostrando disciplina táctica y participación constante en las acciones ofensivas. Aunque el rival ofreció poca resistencia en ataque, el delantero colombiano se mantuvo activo, esperando el momento indicado para marcar diferencia.