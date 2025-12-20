¿Mensaje para Lorenzo? Jhon Durán anotó en Turquía. Vea el golazo

Jhon Durán dejó su huella colombiana en la jornada sabatina del fútbol europeo al marcar el tercer gol en la victoria 3-0 del Fenerbahçe sobre el Eyüpspor, en compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Superliga de Turquía. El tanto del delantero antioqueño selló un triunfo importante en condición de visitante y le permite seguir sumando argumentos para mantenerse vigente en el radar internacional y, de paso, volver a llamar la atención de la Selección Colombia. El partido se disputó en Estambul, pero con el Eyüpspor como local. Allí, Durán regresó a la nómina titular y permaneció los 90 minutos en el campo, mostrando disciplina táctica y participación constante en las acciones ofensivas. Aunque el rival ofreció poca resistencia en ataque, el delantero colombiano se mantuvo activo, esperando el momento indicado para marcar diferencia.

El Fenerbahçe fue superior desde el inicio y encontró recompensa temprano. Al minuto 27, Anderson Talisca abrió el marcador y, siete minutos más tarde, Marco Asensio amplió la ventaja con el 2-0 parcial, resultado que comenzó a encaminar el triunfo del conjunto visitante. Con el control del juego a su favor, el equipo dirigido desde el banquillo administró los tiempos y evitó cualquier reacción del Eyüpspor. El conjunto local nunca logró encontrar claridad en ataque ni generar opciones reales para descontar. Esa falta de profundidad terminó siendo castigada en el tramo final del encuentro, cuando Jhon Durán apareció para cerrar la cuenta. El gol del colombiano llegó al minuto 75, tras una pérdida del Eyüpspor en la mitad del campo cuando intentaba adelantar líneas. Con espacios, Durán recibió un pase preciso, se perfiló con ventaja y superó al defensor que intentó cerrarle el camino. Luego, quedó mano a mano con el portero y definió con sencillez para decretar el 3-0 definitivo.