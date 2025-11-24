“Decía que me iba a matar”: Jhon Frank Pinchao habla sobre su altercado con el influencer petrista Levy Rincón

Una salida a comer en un restaurante luego de haber anunciado su aspiración al Congreso terminaría para el subintendente retirado de la Policía, Jhon Frank Pinchao, en un enfrentamiento con el influencer petrista Levy Rincón.
El creador de contenido denunció el pasado viernes, que el 20 de noviembre el policía retirado lo había golpeado “por la espalda” en el restaurante Cosete, ubicado en el barrio Salitre de Bogotá.
Lea también: De Ingrid Betancourt a Jennifer Pedraza: movimientos clave sacuden las listas al Senado en 2026
“El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete, en Salitre, Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Íngrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video”, fue lo que publicó en sus redes el creador de contenido que constantemente recurre a insultos de alto calibre para dirigirse a los opositores al presidente.