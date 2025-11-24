“Decía que me iba a matar”: Jhon Frank Pinchao habla sobre su altercado con el influencer petrista Levy Rincón

Una salida a comer en un restaurante luego de haber anunciado su aspiración al Congreso terminaría para el subintendente retirado de la Policía, Jhon Frank Pinchao, en un enfrentamiento con el influencer petrista Levy Rincón. El creador de contenido denunció el pasado viernes, que el 20 de noviembre el policía retirado lo había golpeado “por la espalda” en el restaurante Cosete, ubicado en el barrio Salitre de Bogotá. Lea también: De Ingrid Betancourt a Jennifer Pedraza: movimientos clave sacuden las listas al Senado en 2026 “El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete, en Salitre, Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Íngrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video”, fue lo que publicó en sus redes el creador de contenido que constantemente recurre a insultos de alto calibre para dirigirse a los opositores al presidente.

Una vez se conoció esta denuncia, el policía retirado Pinchao no negó haber golpeado a Rincón; sin embargo, desmintió que hubiera sido por la espalda.

¿Qué dijo Jhon Frank Pinchao sobre su pelea con Levy Rincón?

El policía, que luego de estar ocho años en cautiverio se le fugó a la guerrilla y que recientemente anunció su aspiración de llegar al Congreso siendo parte de la Selección AntiPetro encabezada por Íngrid Betancourt, habló con la revista Semana sobre el altercado con Rincón. Pinchao reiteró que luego de una rueda de prensa y de anunciar el lanzamiento de la Selección AntiPetro, integrantes del partido Verde Oxígeno salieron a almorzar, siendo una de ellas la excandidata presidencial y cabeza de lista.