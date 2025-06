“Tienen que parar un poco”: Jhon Jáder Durán habló de supuesto agarrón en el camerino tras empate con Perú; esto dijo

No hubo pelea. El periodista Paolo Arenas publicó en su cuenta de X, después de que terminó el partido entre Colombia y Perú, que supuestamente Jhon Jáder Durán tuvo un “encontrón” con Néstor Lorenzo en el camerino, después de que ingresó insultando y manoteando a los compañeros tras el flojo partido de los criollos.

El relato se viralizó en redes sociales. Mucha gente se mostró indignada por la supuesta actitud de Durán, que fue respaldada por lo que se vio en la cancha del Metropolitano: ahí, varias veces, el joven delantero antioqueño le reclamó a sus compañeros cuando no le pasaron el balón en el área.

Hubo expectativa sobre la situación. Sin embargo, en zona mixta le preguntaron a los miembros del equipo nacional por el presunto hecho. Néstor Lorenzo lo negó y dijo que le sorprendía que “hubiera gente tan mala leche, inventado esas cosas”. Además, agregó que sería bueno identificar a quien lo dijo porque era peligroso.

El entrenador colombiano aclaró que Jhon Jáder, de 21 años, salió de la cancha por un dolor en la espalda, no por otra cosa. Después, James Rodríguez confirmó la versión y fue enfático en que dentro de la Selección eran un grupo humano fuerte, sólido, de personas que se respaldan.

Al final, en la zona mixta, apareció Jáder. El delantero paisa, que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, habló sin tapujos sobre la situación. Además, lo hizo con un “respeto” por la prensa que le preguntó que pocas veces se había visto desde que es uno de los referentes del seleccionado nacional.

“No hubo ninguna pelea. Nadie habló con nadie adentro. Pienso que tienen que parar un poco. Está bien decir cosas de lo que pasa dentro del campo, pero inventar afuera no me parece que sea lo más adecuado. El periodista que dijo eso, ojalá tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a alguien que está haciendo su trabajo por algo que se imaginó”, dijo Jhon Jáder Durán en un video publicado por Toque Sports.

El futbolista concluyó asegurando que a nadie le gusta empatar o perder, pero que no es prudente que se inventen peleas porque en el equipo Tricolor son un grupo de compañeros que están representado a todo el país. “Hay muchos chismes”, concluyó diciendo al final de la zona mixta, cuando se fue para el bus del seleccionado nacional.