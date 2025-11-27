Jhon Durán vio la roja y salió expulsado tras lanzar cabezazo en la Europa League

Jhon Jáder Durán vivió una noche agitada en la Europa League durante el duelo entre Fenerbahçe y Ferencváros, en Estambul. El colombiano, que venía de sumar minutos y protagonismo reciente en la liga turca, volvió a estar en la cuerda floja en una jornada determinante para las aspiraciones europeas del club.
El partido avanzó con tensión, con un Fenerbahçe que necesitaba responder en casa y con Durán ingresando en el segundo tiempo para intentar cambiar el ritmo ofensivo. Su participación terminó marcando el cierre del encuentro, pero no precisamente por su aporte futbolístico. A continuación le contamos qué ocurrió en los minutos finales, cómo se produjo la acción que derivó en su salida del partido y cuándo podría volver a jugar.