Video | Así fue el golazo de Jhon Jáder Durán que salvó a Fenerbahce de perder con Galatasaray

De no ser por su temperamento, Jhon Jáder Durán tendría un cupo fijo en la Selección Colombia que disputará el Mundial 2026. El delantero antioqueño, que el 13 de diciembre cumplirá 22 años, es uno de los futbolistas criollos con mejores condiciones. Sin embargo, su carácter y las decisiones erradas que lo hace tomar, son su mayor obstáculo. En lo deportivo es muy bueno. Lo demostró este lunes, en el partido entre los dos mejores equipos de la Liga de Turquía: Fenerbahce, cuadro para el que juega, y Galatasaray, del que forma parte el defensa central colombiano Dávinson Sánchez.

El equipo del defensa caucano empezó ganando el encuentro. Un tanto del alemán Leroy Sané cuando iban 27 minutos les dio la ventaja. Con eso, Galatasaray tomaba distancia en la parte alta de la tabla de posiciones, en las que, antes del inicio del encuentro, los separaba un punto.

¿Cómo fue el gol de Jhon Jáder Durán?

Por eso Fenerbahce no podía perder. La solución estaba en el banco de suplentes. Jhon Jáder Durán no fue inicialista. El centrodelantero inicialista de ese equipo fue el marroquí Youssef En-Nesyri. Sin embargo, el entrenador envió al atacante colombiano a la cancha cuando iban 63 minutos. El antioqueño tenía 27 minutos –más el tiempo de adición–, para intentar marcar.

Fue durante la reposición que dio el árbitro que Durán marcó. Corría el minuto 90+5 del encuentro. Las pulsaciones en la cancha eran altas, típicas de un duelo como estos. Fenerbahce se lanzó al ataque. Hubo un centro al área desde el costado izquierdo de la cancha. Llegó al punto penal. Ahí estaba Jhon Jáder, quien, aprovechando su estatura, cabeceó y anotó. Celebró con euforia. Se paró sobre los tableros que muestran la publicidad, frente a una de las tribunas populares del equipo. Ahí abrió los brazos. Sus compañeros llegaron para abrazarlo. Después lo bajaron y le pidieron que se fuera al centro del campo, para buscar la victoria en el tiempo que quedaba.

Mientras regresaba, Durán caminó unos metros de espalda, mirando la tribuna. En ese momento besó el escudo del club para el que juega, mientras levantaba las manos. Fue una forma de zanjar las críticas recibidas por la afición. El colombiano está a préstamo desde el Al-Nassr de Arabia y tiene un salario de 10 millones de euros por año. Casi todo lo pagan los árabes, pero el elenco turco pone plata.

Llegó como promesa, pero no ha explotado. Apenas suma 3 goles en 12 partidos disputados. No ha contado con regularidad porque, de una parte, tuvo problemas físicos que lo sacaron de las canchas varios meses, mientras que de otro lado su rendimiento deportivo no ha sido el mejor y, cuando tiene opciones, ha resultado expulsado como ocurrió en Europa League contra Ferencvaros el 27 de noviembre.