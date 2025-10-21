Jhon Durán retomó entrenamientos con Fenerbahçe a pocos meses de finalizar su contrato; ¿se podría quedar en el fútbol turco?

Después de casi dos meses sin tocar el balón, el colombiano Jhon Jáder Durán volvió al grupo del Fenerbahçe. ¿Estará listo para saltar al césped este jueves en Europa League?
El caso de Jhon Jáder Durán siempre da de qué hablar y, aunque su regreso son buenas noticias, puede que no duren mucho. El delantero antioqueño retomó los entrenamientos con el Fenerbahçe tras una larga recuperación, lo que despertó la ilusión entre los hinchas del club turco. Sin embargo, su contrato finaliza este mismo año y no hay ofertas interesadas confirmadas.
Le contamos cómo ha sido el proceso de recuperación de Durán, cuándo podría jugar y cuál sería un posible futuro para el colombiano en 2026.