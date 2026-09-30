Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare ofrecen millonaria recompensa por asesinato de Jhon Jairo Torres, ¿de cuánto es?

Tras el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, las autoridades anunciaron una recompensa de $80 millones por información que permita esclarecer el crimen y ubicar a todos los responsables. El dinero sería aportado por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare. Del monto total, $30 millones serán entregados por la Alcaldía de Yopal y $50 millones por la Gobernación de Casanare. La recompensa busca incentivar la colaboración de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el ataque sicarial ocurrido en una finca de Torres, en el corregimiento de Morichal.

La reacción de la fuerza pública permitió además la aprehensión de uno de los sospechosos. Se trata de un joven de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío. Durante el procedimiento también fueron incautados un revólver y la motocicleta que habría sido utilizada para huir del lugar. Las autoridades continúan la búsqueda del segundo individuo que habría participado en el ataque. Lea más: Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal Según explicó el secretario de Gobierno de Yopal, John Fredy González, en Blu Radio, el menor no sería oriundo de Casanare y habría llegado desde otra región para participar en los hechos. “Efectivamente, no es de aquí de nuestro departamento, de nuestra región. Vienen de afuera a cometer netamente pues estos hechos delincuenciales”, dijo el funcionario. “Lo primero, manifestar el rechazo contundente frente al homicidio el día de ayer. Estábamos en Consejo de Seguridad en ese momento que fuimos advertidos frente al hecho, lo cual permitió en cabeza del alcalde Marco Tulio Ruiz articular con la fuerza pública de manera inmediata un plan candado”, señaló González. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo reserva las hipótesis sobre el móvil del asesinato.

Entre las versiones que están siendo verificadas se encuentran posibles extorsiones, eventuales nexos con la estructura ‘La Cordillera’ y llamadas que habrían sido realizadas desde la cárcel de Cómbita. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido establecida públicamente como causa del crimen. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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