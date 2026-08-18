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Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, elogió a Jhon Lucumí: “Impone su presencia y su prestigio”

Jhon Lucumí llegó a la Juventus el pasado 16 de agosto.

  • Luciano Spalletti, director técnico de la Juventus. FOTO: X Juventus
    Luciano Spalletti, director técnico de la Juventus. FOTO: X Juventus
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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El pasado 16 de agosto se hizo oficial el arribo de Jhon Janer Lucumí desde el Bologna a la Juventus por 20 millones de euros y 2 más en variables por rendimiento del jugador. El defensor colombiano fue un pedido que viene de ser uno de los mejores defensores de la Serie A de Italia con el cuadro rossoblù, además de ser un pilar de la selección Colombia en la defensa.

Después del partido amistoso de este 17 de agosto, donde la Juventus enfrentó a su filial, la Juventus Next Gen, el director técnico italiano de la “Vecchia Signora”, Luciano Spalletti, dedicó unas palabras al zaguero criollo al ser cuestionado por el fichaje del canterano del Deportivo Cali.

“Lucumí tiene esa mentalidad del jugador sudamericano que llega e impone su presencia y su prestigio. No sabe jugar de otra manera”, aseguró el estratega que ganó la Serie A en 2023 con el Napoli.

Spalletti siempre tuvo debilidad por los jugadores sudamericanos. En su paso por los equipos más grandes de Italia como Inter, Roma o Napoli, los jugadores argentinos, brasileños, uruguayos o colombianos han sido parte de sus planteles, razón por la que conoce bien la mentalidad del jugador del sur del continente americano.

“Hemos buscado jugadores fuertes y funcionales siempre que ha sido posible. Lucumí sin duda lo es, al más alto nivel en su posición. Incluso hemos invertido algo de dinero en él”, aseveró Spalletti sobre Lucumí.

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El zaguero colombiano que ya dejó su huella en un club tradicional de Italia al ganar el primer título del Bologna en 2025 después de 50 años y jugar 4 temporadas con el club de Emilia-Romaña. Ahora con el club más laureado del fútbol italiano en cuanto a torneos locales se refiere, Jhon Janer debe demostrar su valía.

Lea también: Jhon Lucumí será el tercer colombiano en jugar en Juventus y este será el millonario sueldo que tendrá

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto pagó la Juventus por Jhon Janer Lucumí?
La Juventus acordó pagar 20 millones de euros por Jhon Janer Lucumí, más 2 millones en variables vinculadas al rendimiento del defensor colombiano.
¿Qué dijo Luciano Spalletti sobre Jhon Janer Lucumí?
Spalletti destacó que Lucumí tiene una mentalidad sudamericana que le permite imponer su presencia y prestigio en el campo y aseguró que el colombiano es un jugador fuerte y funcional para la Juventus.
¿De qué equipo llegó Jhon Janer Lucumí a la Juventus?
Lucumí llegó a la Juventus procedente del Bologna, club con el que jugó durante cuatro temporadas y donde se consolidó como uno de los defensores destacados de la Serie A.
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