Soldado antioqueño murió tras pisar una mina antipersonal en medio de un operativo en Chocó

Un operativo de seguridad rutinaria en el departamento del Chocó culminó en tragedia. En la vereda Marcelina del municipio de Unguía, el soldado profesional Jhon Miranda Ramírez del Ejército Nacional murió tras pisar una mina antipersonal durante el desarrollo de tareas de control en la zona. La detonación, ocurrida durante el patrullaje realizado este viernes 26 de septiembre, le causó heridas graves al uniformado oriundo de Currulao, Turbo, por lo que el Ejército coordinó de inmediato su traslado aéreo de urgencia hacia Medellín. Para las autoridades, la mina antipersonal fue instalada por integrantes del GAO Clan del Golfo. Según el informe oficial, el soldado Miranda Ramírez presentó complicaciones severas durante el vuelo, lo que obligó a su ingreso directo y urgente en la Clínica de Las Américas de la capital antioqueña.

A pesar de los esfuerzos del personal médico y de los procedimientos de reanimación, el soldado profesional falleció debido a la gravedad de las heridas. “Mientras era trasladado en la ambulancia, presentó complicaciones en su salud y fue ingresado a la Clínica de Las Américas, donde luego de realizarle reanimación murió”, detallaron. Desde la Décima Séptima Brigada lamentaron profundamente la pérdida de su compañero. La unidad militar anunció que mantendrá su presencia y operatividad en la región del Chocó para proteger a la población civil.

“El Ejército Nacional rechaza con vehemencia estos actos criminales que atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector”, expresaron en el comunicado oficial. Asimismo, la Brigada informó que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por el uso de minas antipersonales, artefactos prohibidos por el derecho internacional humanitario.