Bienes de Mauricio Leal no descansan en paz: hermanos encarcelados se disputan el patrimonio del estilista

García aseguró que fue su abogada, Érika Sanguinetti, quien le informó que la defensa de Jhonier busca intervenir en el proceso de sucesión de los bienes de Mauricio Leal . Ante esa situación, el recluso decidió presentar una demanda por indignidad sucesoral, figura legal que pretende impedir que una persona condenada por asesinar al causante de la herencia pueda acceder a sus bienes.

Una nueva controversia sacude el caso del asesinato de Mauricio Leal. Desde una celda en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, su medio hermano, Carlos Andrés García, denunció que Jhonier Leal, condenado por el crimen del reconocido estilista y de su madre, Marleny Hernández, estaría intentando reclamar parte de la herencia de las víctimas. La revelación revive las tensiones dentro de la familia y abre un nuevo capítulo judicial en una historia marcada por la violencia y la ambición.

“El mismo hombre que mató a mi mamá y a mi hermano ahora pretende quedarse con lo que no le pertenece”, afirmó García a Revista Semana desde prisión, al señalar que no permitirá que Jhonier se beneficie del patrimonio familiar.

Recordó que el crimen, ocurrido entre el 21 y el 22 de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca, dejó en ruinas tanto a la familia como a la empresa que llevaba el nombre del estilista. El proceso sucesoral sigue en curso, mientras las divisiones familiares se mantienen.

García, quien cumple una condena de quince años por abuso sexual y aún tiene dos años pendientes para recuperar la libertad, sostuvo que no ha vuelto a tener contacto con su medio hermano y que, si lo tuviera frente a frente, le exigiría explicaciones. “Me gustaría mirarlo y preguntarle cómo tiene el descaro de reclamar algo que destruyó con sus propias manos”, expresó.

El medio hermano también recordó que, antes del crimen, Jhonier le había contado que enfrentaba una difícil situación financiera y que se sentía endeudado y presionado.

“Yo le dije: ‘Hermano, no le puedo ayudar porque estoy acá en la cárcel, pero dígale a Mauricio’. Y él me respondió: ‘No, Andrés, ese man –ni siquiera dijo mi hermano– dice que no tiene plata, pero para irse a gastar dinero con sus amigos y mi mamá, sí’ “, añadió.

Esa versión coincide con la hipótesis que en su momento manejó la Fiscalía sobre el posible móvil económico detrás del asesinato.

Jhonier Leal fue condenado a 55 años y tres meses de prisión por el doble homicidio. Las autoridades concluyeron que actuó con premeditación y con el propósito de adueñarse del dinero y los bienes de su hermano, quien era uno de los estilistas más reconocidos del país.