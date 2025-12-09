x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Escándalo en concierto de Jhonny Rivera: mujer expuso a su esposo y pidió ayuda para encontrarlo

Una fan subió al escenario durante un concierto de Jhonny Rivera para buscar a su esposo, a quien acusó de infidelidad, y el video ya circula en redes.

  • Momento viral durante el concierto de Jhonny Rivera. FOTO: captura de video.
    Momento viral durante el concierto de Jhonny Rivera. FOTO: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un momento inesperado se vivió durante un concierto de Jhonny Rivera, cuando una mujer identificada como Patricia subió al escenario y se sorprendió al público al confesar que estaba buscando a su esposo, a quien acusó de estar en el evento con su presunto amante.

Conozca: Enfermos de belleza, el síndrome del que hablan Beéle y Ozuna en su nuevo disco Stendhal

El hecho, ocurrido a finales de noviembre y difundido recientemente en redes sociales, fue publicado por el propio cantante de música popular. En el video se observa cómo Patricia rechaza la invitación de Rivera a bailar y le explica que su objetivo era encontrar a “Gildardo”, su pareja, tras recibir un vídeo que —según dijo— confirmaría una infidelidad.

@jhonnyrivera Si alguien sabe qué pasó con Don Gildardo me cuenta 🙈🤣 #JhonnyRivera #MeLoMochoPorInfiel #Infiel #MusicaDeDiciembre #ElReyDelPueblo ♬ sonido original - JhonnyRivera

Aunque intentó identificarlo entre el público, no logró hallarlo. Antes de abandonar el escenario, la mujer lanzó una advertencia pública en tono de broma, asegurando que no lo dejaría entrar a la casa, y aprovechó el momento para pedirle una canción al artista.

Lea también: ¿Llenó el “Excel de los Infieles”? Práctica viral en redes sociales podría traerle problemas legales

Más tarde, Jhonny Rivera compartió el video en sus redes con un comentario humorístico: “¿Qué será de la vida de don Gildardo? Si alguien sabe me cuenta...”, lo que aumentó la viralización del episodio.

¿Cómo va la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

En otro tema, Jenny López, pareja del cantante, respondió recientemente en Instagram a preguntas de sus seguidores sobre su próxima boda. Ante la consulta sobre un eventual acuerdo prenupcial, la influenciadora aseguró que está de acuerdo con este tipo de trámites para proteger el patrimonio del artista.

@jhonnyrivera Cualquier cosa nos avisan 🙈 @jennylopez_oficial #ElMujeriego #JhonnyRivera #ElReyDelPueblo #Diciembre #Cumbia ♬ sonido original - JhonnyRivera
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida