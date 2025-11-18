Murió Jim Ávila, emblemático corresponsal de ABC News, a los 70 años; la noticia fue anunciada por una colega en vivo

El mundo del periodismo lamenta la partida de Jim Ávila, un destacado corresponsal de ABC News que batalló durante mucho tiempo contra una enfermedad que deterioró progresivamente su salud. El deceso fue confirmado por el mismo medio de comunicación, que afirmó en un reporte que se produjo a los 70 años, este 12 de noviembre de 2025, en su casa en San Diego, California, Estados Unidos.

Ávila había recibido un trasplante de riñón por parte de su hermano Jaie, en 2018, ya que sus riñones solo funcionaban al 14 % debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Sin embargo, reconoció que este procedimiento quirúrgico en el Cedars-Sinai Medical Center representó una “odisea” para él, aunque sin este habría estado “a solo una semana de ser ingresado en un centro de cuidados paliativos”, según comentó al semanario Adweek.

“Jim fue un reportero excepcional. Me inspiró a dedicarme al periodismo y en muchos otros ámbitos de mi vida. Ganó prácticamente todos los premios existentes, pero se sentía especialmente orgulloso de haber ingresado al Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos durante una ceremonia celebrada aquí en San Antonio en 2019”, dijo su hermano Jaie.