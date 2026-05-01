Jimmy Kimmel responde a Melania y Donald Trump por comentario en su programa: “No fue incitación al asesinato”

Escala la tensión entre el presidente Donald Trump y Jimmy Kimmel, quien había hecho un comentario en su programa Jimmy Kimmel Live! sobre Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos.
En una emisión de su show, Kimmel se presentó como el maestro de ceremonias de la cena y se dirigió a la primera dama Melania, diciendo: “Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda”. El comentario no tardó en llegar a oídos de Trump, quien calificó la retórica de Kimmel como “odiosa”, “corrosiva” y “deplorable”, además exigió a The Walt Disney Company —propietaria de ABC— el despido del comediante.
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Sus declaraciones las hizo dos días antes del incidente durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, en el que un hombre fue capturado luego de que se escucharan algunos disparos al interior del recinto, donde se encontraban más de 2.500 invitados, entre ellos periodistas y miembros del gabinete presidencial.