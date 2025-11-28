Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declarará culpable en EE. UU. por narcotráfico

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguro que se dispone a declararse culpable ante un tribunal estadounidense el próximo lunes, según documentos judiciales publicados este viernes 28 de noviembre.
Guzmán López se declaró no culpable el pasado mes de julio de 2024 de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.