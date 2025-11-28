Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declarará culpable en EE. UU. por narcotráfico

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguro que se dispone a declararse culpable ante un tribunal estadounidense el próximo lunes, según documentos judiciales publicados este viernes 28 de noviembre. Le puede interesar: Si Maduro llega a dejar el poder en Venezuela, su destino de exilio podría ser Turquía, según The Washington Post Guzmán López se declaró no culpable el pasado mes de julio de 2024 de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

Pero el próximo lunes 1 de diciembre determinó que comparecerá ante una corte federal de Illinois (norte) para cambiar su declaración. La justicia lo acusa de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como “Los Chapitos”, que retomó las actividades de “El Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019. Guzmán López fue detenido en julio de 2024 tras llegar a Texas en una avioneta con el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada.

Zambada declaró entonces haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por Guzmán López a las autoridades estadounidenses. Tras ese arresto, se han multiplicado los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa. La guerra interna ha dejado unos 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos, según datos oficiales. Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años.

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, están en negociaciones para colaborar con las autoridades de Estados Unidos. FOTO: DEA y Cortesía