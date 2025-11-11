¿Ya la escuchó? La sensibilidad de Joaquina y sus cuatro nominaciones a los Grammy Latinos

EL COLOMBIANO le ha seguido la pista a Joaquina desde que la vimos por primera vez, con lágrimas en los ojos de la emoción, abrirle un concierto a Fonseca en La Macarena en 2023. Luego vimos cómo en los Latin Grammy de ese mismo año, en Sevilla, España, ganaba como Mejor artista nueva y de ahí en adelante hemos sido testigos de su trabajo, inmensa creatividad y talento.
Joaquina lanzó a comienzos del año su álbum Al romper la burbuja, con canciones que ella compuso entre sus 18 y 20 años. Ese disco, que la revista Rolling Stone en español catalogó como un álbum imprescindible de 2025, consiguió 4 nominaciones a los Latin Grammy que justo se entregan esta semana, en Las Vegas: Álbum del año, Mejor álbum pop contemporáneo, Mejor canción pop/rock por No llames lo mío nuestro y Mejor Canción Cantautor por Aeropuerto.