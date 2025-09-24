Contra frío y calor extremo, Johan Rubio, del NU, dio la sorpresa en la previa a la etapa reina del Clásico RCN 2025

El recorrido no era fácil. Se pasaba de los 2.548 metros sobre el nivel del mar de Funza, municipio de Cundinamarca, ubicado en la Sabana Occidente de Bogotá, hasta los 1.285 metros que tiene Ibagué, la capital del Tolima. Además, los ciclistas que compiten en esta edición del Clásico RCN tenían que sortear con cambios de clima extremos: en el inicio de la fracción, un frío rompe huesos, al final, un ambiente cálido.
Sin embargo, durante el recorrido de 196 kilómetros entre el punto de salida y la meta, los pedalistas pasaron por los calores de más de 40 grados que se sienten en el descenso hacia Girardot, municipio de Cundinamarca que tiene cuenca en el Río Magdalena, para después pedalear por la planicie que lleva hasta la capital de Tolima, donde el corredor Johan Rubio, del Nu Colombia, se impuso como ganador de la quinta jornada del Duelo de Titanes.