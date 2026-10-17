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Ascenso de Johny Jaramillo, financiador de Quintero en la sombra, bajo la lupa por presunta corrupción

Este hombre no solo fue nombrado como el mandamás del Inder entre 2020 y 2023, sino que organismos de Colombia y agencias federales de EE. UU. han preguntado cómo en un año buscaba afanosamente empleo y al otro fundaba una empresa que llegó a facturar miles de millones de pesos. Investigan un posible blanqueo de capitales.

  • Testimonios dicen que Jaramillo citaba en una oficina de Laureles a funcionarios del Inder. FOTO EL COLOMBIANO y web, con IA.
    Testimonios dicen que Jaramillo citaba en una oficina de Laureles a funcionarios del Inder. FOTO EL COLOMBIANO y web, con IA.
hace 29 minutos
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Johny Armando Jaramillo Montoya, uno de los personajes que mencionó el alcalde Federico Gutiérrez como parte del presunto entramado corrupto que habría operado en la administración de su antecesor, Daniel Quintero, pasó de una situación económica que lo llevó a escribirle al gobernador de hace 13 años para pedirle trabajo, a dirigir una empresa que ha llegado a facturar miles de millones de pesos y hoy está bajo la lupa de las autoridades.

La carta la envió Jaramillo apenas amaneciendo el 2014, para ser más exactos el 7 de enero, cuando seguro buena parte de la gente en el país apenas comenzaba de nuevo labores, luego del primer puente festivo de ese año. El destinatario fue el propio Sergio Fajardo, que comenzaba su tercer año como mandatario de los paisas.

“Primero le ofrezco disculpas por lo que le voy a compartir y a solicitar”. Así empezó su texto. Posteriormente, se presentó como economista, estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia y emprendedor sin éxito. En su currículo destacó también un “management” en negocios de Harvard.

Y luego relató que pasaba por una situación económica difícil. “No he podido sacar adelante mis negocios y además me he quedado sin fuentes de ingresos”, dice e informa que ya se inscribió en el Banco de Hojas de Vida de la Gobernación —que era el mecanismo de la administración de Fajardo para llenar vacantes mediante un proceso por mérito—, dando sus señales personales.

Al ser consultado Fajardo por este diario, afirmó que no tiene referenciado a Jaramillo, que jamás lo conoció y que justamente los términos de la carta reflejan que no había ninguna familiaridad entre ambos, lo cual parece corroborado por la manera como le dieron respuesta el 14 de enero de 2014.

Efectivamente, no fue Fajardo quien le contestó sino el director de personal del Departamento, Omar Cárdenas, quien hizo uso de toda la diplomacia posible, señalándole el camino institucional para tramitar su petición.

Le advirtió que al revisar el Banco de Hojas de Vida no habían visto su currículo y lo invitó a que lo tramitara, no sin antes advertirle que “la presentación de la hoja de vida no genera para la Gobernación de Antioquia ninguna obligación de vinculación o de contratación”.

Pero además, que existía otro obstáculo y era la vigencia de la Ley de Garantías Electorales que impedía los nombramientos hasta que pasaran las elecciones presidenciales.

Lea más: ¿Miguel Quintero se queda sin defensa? Santiago Trespalacios anunció que deja de ser su abogado

En documentos no existe evidencia de cómo logró sortear Jaramillo sus penurias económicas. Lo cierto es que al año siguiente, a finales de abril de 2015, estaba conformando la empresa Golden Platino Colombia SAS, la cual tenía un capital suscrito de $3.000 millones, aunque no establecía la obligación de que sus socios hicieran aportes económicos inmediatos.

Jaramillo entraba con un 20%, en tanto que el exbasquetbolista Hemel Jimy Mosquera Capurro iba con otro 20% y la firma Gold & Platinum SWM SRL, representada por el estadounidense Jonathan Wess Michell quedaba con el 60%.

Jaramillo figuraba como representante legal de la nueva empresa cuyo objeto principal era la “compra, venta y transformación de oro, plata, platino”, en general cualquier actividad comercial.

En 2016 le hicieron una reforma a los estatutos para dejar más explícito que su labor sería la comercialización en el extranjero de materiales preciosos y “tierras raras” procedentes de Colombia, y por ello se empezó a llamar C.I. Golden Platino Colombia SAS., o por la sigla Goldplac SAS. Además dejó la posibilidad de participar en proyectos mineroenergéticos y agroquímicos.

En diciembre de 2017 la firma aumentó su capital pagado, de $400 millones a $1.598, es decir que lo cuadruplicó. ¿Cómo pagó su parte Jaramillo?

Luego hay otros indicadores de prosperidad, pues varios radicados en la Gobernación de Antioquia muestran que en 2018 la comercializadora minera, en cabeza de Jaramillo, hizo tratos con dos poseedores de títulos de extracción de oro en Tarazá (Bajo Cauca) y el distrito minero de Segovia-Remedios (Nordeste del departamento).

Fue ese también el año en que Jaramillo Montoya lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, y fracasó; y en 2019, según versiones en poder de la Fiscalía, se habría convertido en uno de los principales financiadores a la sombra de la campaña para que Daniel Quintero llegara al piso 12 de La Alpujarra.

En julio de 2019, de acuerdo con el acta número 16 de C.I. Golden Platino, que hicieron con ocasión de una asamblea extraordinaria, Jaramillo tenía el doble de su participación inicial (40%), en tanto que Hemel Mosquera aumentó al 30% y en consecuencia Gold & Platinum SWM SRL habría rebajado al 30%.

Además se observa que en ese momento la empresa ya había tenido una buena capitalización, pues según registro de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el capital pagado llegaba a $3.300 millones.

No fue posible rastrear por los documentos disponibles en bases de datos públicas cuándo mutó su nombre, pero en un acta de enero de 2025 que se hizo con ocasión de la asamblea número 24 de accionistas, firma había pasado a llamarse Ancesters Stone SAS.

El nombre en varios pedidos

La razón por la que ahora el nombre de Jaramillo cobra protagonismo es que, tras las alusiones hechas él por el alcalde Federico Gutiérrez, tanto la unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía como organismos de investigación de Estados Unidos, están preguntando acerca de él y de sus empresas, con el fin de verificar las versiones acerca de su presunta vinculación con un entramado corrupto en la administración de Medellín en el periodo pasado, el de Daniel Quintero.

Ya de tiempo atrás testigos habían mencionado que Jaramillo era el poder detrás del poder en el Instituto de Deporte y Recreación (Inder), que desde una oficina en el barrio Laureles era él quien les daba el visto bueno a las personas a contratar y que los directivos de la entidad eran citados por él en horas extralaborales para afinar procesos.

El informe de un investigador de campo consignado en un expediente sobre las presuntas “movidas” fraudulentas para esquilmar recursos del Presupuesto Participativo —al que tuvo acceso este diario— consigna el testimonio de un empleado del Inder que pidió anonimato, en el que relata cómo “el señor JOHNY ARMANDO JARAMILLO MONTOYA, representante legal hasta el año 2021 de la empresa GOLDEN PLATINO COLOMBIA SAS presunto financiador de la campaña del señor DANIEL QUINTERO CALLE y del cual tenemos evidencia en la que se observa como el señor JOHNY ARMANDO JARAMILLO MONTOYA participa en los Comités Directivos del INDER”, y asegura que era quien tomaba las decisiones allí valiéndose de “fichas” puestas por él.

Diana Paola Toro Zuleta era la directora del Inder para ese tiempo y está indiciada por presunto interés indebido en contratos y peculado. En sus declaraciones para optar a un principio de oportunidad que no le han concedido también ha hablado de que Jaramillo fue quien la seleccionó para el puesto y le impuso el equipo de trabajo, ubicando entre ellos a personas cercanas, que eran quienes se aseguraban de que sus órdenes se cumplieran.

Así mismo, mencionó las reuniones a las que Jaramillo supuestamente citaba varias veces por semana “en hoteles del sector de Laureles de Medellín y en su oficina donde funciona la empresa C.I. Ancesters Stone S.A.S.”.

“Una de las hipótesis es que es a través de METROPARQUES como el señor JARAMILLO MONTOYA extrae indebidamente recursos del INDER dinero que de acuerdo a lo dicho por algunas de las personas entrevistadas pueden estar siendo lavados a través de la empresa GOLDEN PLATINO COLOMBIA S.AS.”, termina diciendo informe del investigador de campo elaborado para la Fiscalía 40 anticorrupción en julio de 2022.

Eso, más otros elementos en los expedientes ha llevado hacia otra arista que actualmente despierta inquietud porque busca constatar si a través de empresas ligadas con Jaramillo se llevó dinero que haya sido producto de operaciones fraudulentas a EE. UU. para esconderlo y legalizarlo. Si se usó el sistema financiero estadounidense para “lavar” plata obtenida de forma fraudulenta.

En el pasado ha habido en el país varios casos de empresas que usan las transacciones con oro o esmeraldas para blanquear plata de actividades ilegales, por ejemplo narcotráfico o corrupción.

Por eso no solo se han interesado en las relaciones comerciales de Ancesters Stone SAS, sino de Gold Platinum SWM SRL y de otras firmas a nombre de Jaramillo Montoya y su círculo cercano.

A los investigadores les ha resultado llamativo que Golden Platino Colombia no tuvo prácticamente ingresos hasta 2019 y solo en 2020, justo después de que Quintero asumió el poder, estos se dispararon.

Ese primer año de bonanza tuvo ingresos totales por $84.000 millones y una utilidad operacional de $768 millones; en 2021 le entraron 113.000 millones y la utilidad operacional fue de $2.597,7 millones; en 2022 redujo a poco menos de 40.000 millones la facturación; en 2023 solo vendió $307 millones, para bajar en 2024 a una operación en ceros, coincidiendo con el cambio de la administración en la capital antioqueña.

Entérese: Así buscan tumbar la imputación contra Quintero y otras 12 personas por el escándalo de Aguas Vivas

En varios sitios de internet consultados aparece que entre 2020 y 2021 Golden Platino Colombia realizó 41 operaciones de exportación de metales valiosos por un valor de 36,8 millones de dólares. La mayoría figuran hacia Italia, pero también hay movimientos hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos.

Para conocer su versión, EL COLOMBIANO trató de contactar a Jaramillo en dos números de celular que figuran en documentos oficiales pero en ambos contestaron que “el numero marcado no ha sido activado”.

La mención de los presuntos vínculos de Jaramillo al entramado corrupto, acompañada de los nombres de 15 personas que este habría tenido bajos sus órdenes en el Inder, así como las declaraciones de Diana Toro, figuran en una petición que la Fiscalía 40 de delitos contra la administración pública le hizo a la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero) en diciembre de 2023 para pedir que se investigue el patrimonio de algunos funcionarios de alto nivel en la administración distrital.

Ahí, a renglón seguido, aparecen los nombres de Daniel Quintero (que para la época seguía siendo alcalde); la primera dama, Diana Marcela Osorio; su prima Laura Upegui, los exsecretarios Fredy Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, así como los exdirectores del Inder Carlos Romero y Cristian Camilo Sánchez.

La premisa de cualquier buen investigador es que la corrupción se descubre siguiéndole el rastro a la plata.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Johny Armando Jaramillo Montoya y por qué está bajo la lupa de las autoridades?
Johny Armando Jaramillo Montoya es un empresario mencionado en investigaciones sobre un presunto entramado de corrupción que habría operado durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Las autoridades buscan verificar posibles vínculos con contratos públicos, movimientos financieros y empresas relacionadas con la comercialización de metales preciosos.
¿Qué relación tendría Johny Jaramillo con la administración de Daniel Quintero?
Según testimonios citados en expedientes de investigación, Jaramillo habría ejercido influencia sobre decisiones y nombramientos en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder). También se han señalado presuntos vínculos con la campaña que llevó a Quintero a la Alcaldía. Estas afirmaciones forman parte de las líneas investigativas y deben ser verificadas por las autoridades.
¿Qué es Golden Platino Colombia SAS y qué relación tiene con Jaramillo?
Golden Platino Colombia SAS fue una empresa constituida en 2015 para desarrollar actividades relacionadas con la compra, venta y transformación de oro, plata y platino. Jaramillo figuró como representante legal y accionista. Posteriormente, la sociedad amplió su objeto comercial y pasó a identificarse como C.I. Golden Platino Colombia SAS, también conocida como Goldplac SAS.
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