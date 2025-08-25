Asalto en la Vuelta a España: le robaron bicicletas al Visma, el equipo del líder de la carrera, Jonas Vingegaard

El Visma/Lease a Bike informó este lunes del robo de varias bicicletas durante la madrugada, justo el día después de que Jonas Vingegaard ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder, y del abandono del francés Axel Zingle.

“Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas”, reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

“Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa”, que saldrá desde San Maurizio Canavese, prosiguió.

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Según la prensa española, el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aún así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.