Jorge Bava no va más: el técnico de Santa Fe renunció tras derrotar al DIM en cuartos de final de Copa Betplay

La despedida de Jorge Bava como entrenador de Santa Fe fue en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Cuando terminó el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, contra el DIM, las cámaras enfocaron al paraguayo, de 44 años, quien con algo de solemnidad se acercaba a sus dirigidos y muchos se preguntaron si sería su última presentación en el banquillo de los capitalinos.

Lo fue. Pocos minutos después de que se acabó el partido, Santa Fe publicó un comunicado de prensa en el que confirmó lo que ya se intuía: “Pese a los deseos y esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, dice el boletín de prensa emitido desde la capital del país.

Bava, quien sacó campeón a Santa Fe del Torneo Apertura de la Liga colombiana después de llegar a reemplazar al uruguayo Pablo Peirano, es uno de los candidatos para dirigir a Cerro Porteño, uno de los equipos grandes del balompié guaraní. Se estima que pronto se confirmará su salida.

Noticia en desarrollo...