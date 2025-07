Jorge Cao reveló que no pudo asistir al funeral de su hija, quien falleció en Cuba por un agresivo cáncer

Jorge Cao compartió una conmovedora historia a sus seguidores sobre su hija Maricel Luz, quien falleció en Cuba tras luchar contra un agresivo cáncer.

El cubano, de 81 años, vive actualmente en Bogotá, pero por motivos ajenos no pudo viajar a la isla para asistir al funeral de Maricel, cuya enfermedad había avanzado con gran rapidez que no logró acompañarla en los últimos días.

En una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1, el actor de telenovelas como La ley del corazón, Pasión de gavilanes y El último matrimonio feliz, afirmó que en ese entonces era imposible estar con ella porque sus compromisos “no podían parar”.

“Fue muy duro para mí. No podía moverme de acá porque estaba ocupado y no podía parar. No pude acompañarla en su final y a su entierro, por lo tanto, hice el duelo desde aquí (Colombia)... y lo sigo haciendo”, aseveró el artista, quien en el momento de la entrevista todavía se notaba afligido.

Maricel Luz no ha sido el único ser querido al que Cao no le pudo dar el último adiós, pues la tensa situación política en ese país ha complicado en gran medida su regreso.

“Hace 15 años que no voy a Cuba y ahora creo que no regresaré nunca más. Casi toda mi familia ya no está en este plano y mi última pérdida fue mi hija, hace mes y medio”, explicó.