Jorge Carrascal se unió a la lista de colombianos que han ganado Libertadores con clubes extranjeros

Solo 14 futbolistas colombianos han ganado la Copa Libertadores con equipos del extranjero. El cartagenero Jorge Carrascal se sumó a la lista con el título que consiguió el fin de semana con el Flamengo de Brasil, tras vencer en la final a Palmeiras (1-0) en el partido que se disputó en el estadio Monumental de Lima, Perú. Carrascal no lleva mucho en el equipo brasileño. Llegó en el mercado de pases de mitad de año, después del Mundial de Clubes, luego de que su equipo pagara 12.5 millones de euros al Dinamo de Moscú ruso para quedarse con su ficha.

El primer encuentro que disputó en esta edición del torneo fue en la semifinal de ida de la Libertadores. En cuartos de final no estuvo. Sin embargo, en la serie contra Racing de Argentina fue importante. Marcó el gol con el cual el elenco brasileño pasó a la final de “La Gloria Eterna”.

En el duelo definitivo brilló. No hizo gol, pero tuvo una participación destacada en el encuentro. El cartagenero de 27 años consiguió su primer título de Copa Libertadores y se convirtió, además, en el decimocuarto criollo que logró levantar el título con un equipo extranjero.

¿Quiénes son los colombianos campeones de Copa Libertadores con equipos extranjeros?

La mayoría de futbolistas colombianos que han ganado el torneo de clubes más importante de América lo hicieron con equipos de Brasil y Argentina. Los primeros criollos que levantaron el trofeo de “La Gloria Eterna” con un cuadro internacional fueron Óscar Córdoba, Jorge “El Patrón” Bermúdez y Mauricio “Chicho” Serna, que lo hicieron con Boca Juniors en 2000 y 2001.

Wason Rentería, por su parte, consiguió el título con el Inter de Porto Alegre en 2006 siendo un jugador joven que prometía llegar muy lejos a nivel internacional. Pasaron casi diez años para que un criollo volviera a tener ese honor. Lo consiguió el defensa vallecaucano Carlos Valdés levantó el título con San Lorenzo de Almagro –el equipo del fallecido papa Francisco– en 2014.