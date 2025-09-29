¿Jorge Carrascal hace méritos para volver a la Selección? Impresionante actuación con Flamengo en el Brasileirao

Jorge Carrascal, o “el Neymar colombiano” como muchos lo llaman, no solo fue la gran figura del partido frente a Corinthians en el Brasileirao, sino que supo apagar el incendio de un marcador desfavorable, ayudó a remontar y a alcanzar el triunfo.
El nivel del cartagenero superó todas las expectativas del juego, y fue tanto así que el propio Filipe Luis, DT del Flamengo, afirmó que Carrascal era un jugador decisivo. ¿Será que el mérito de Carrascal y los resultados de Flamengo, pueden darle un cupo en la selección de cara al Mundial 2026?