x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Jorge Carrascal habló sobre su sueño de jugar el Mundial y el rival que le gustaría enfrentar en 2026

El cartagenero disputará, este sábado, la final de la Copa Libertadores con Flamengo ante Palmeiras.

  • El delantero Jorge Carrascal que jugará la final de la Copa Libertadores con Flamengo, este sábado, habló para Conmebol sobre el próximo sorteo del Mundial. FOTO TOMADA X@TheLibertadores
    El delantero Jorge Carrascal que jugará la final de la Copa Libertadores con Flamengo, este sábado, habló para Conmebol sobre el próximo sorteo del Mundial. FOTO TOMADA X@TheLibertadores
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 20 minutos
bookmark

El delantero cartagenero Jorge Carrascal, quien se alista con Flamengo para disputar la final de la Copa Libertadores, habló con Conmebol, sobre su sueño de jugar el Mundial con Colombia, el sorteo y se animó a mencionar el rival que le gustaría enfrentar en Norteamérica 2026.

La final de la Copa Libertadores será este sábado, en Lima, Perú, a partir de las 4:00 de la tarde, hora de Colombia, entre Palmeiras y Flamengo.

Carrascal, figura de Flamengo, mencionó que, “todos los colombianos estamos con la expectativa del sorteo para ver en qué grupos no va a tocar, es una emoción grande, todos estamos pendientes, es una felicidad saber que volvemos al Mundial”, comentó.

De igual manera, al ser consultado con quién y dónde va a ver el sorteo, Carrascal mencionó que “lo veré en casa con la familia, los amigos cercanos para ver contra quien nos toca que enfrentarnos”.

Sobre los rivales que le gustaría enfrentar y los que preferiría no verse, el colombiano sostuvo que, “me gustaría enfrentar a Francia, no sé qué rival no elegiría porque todas las selecciones son buenas y por eso dan ganas de enfrentarlas”.

En la entrevista, el delantero también fue consultado sobre ¿cómo se imagina que será cantar el Himno Nacional?, Carrascal dijo: “se me eriza la piel de pensar en cantar el Himno en el Mundial, es algo de la patria de nacimiento, algo que te vibra el cuerpo, un sueño”.

Finalmente, cuando le pidieron un mensaje para el Carracal niño, el cartagenero sostuvo que “le diría que no ha sido fácil, que es un sueño, que juegue con alegría y con el amor que lo ha hecho desde pequeño”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida