El horror del caso de Jorge Hernando Uribe: hija relató detalles del atroz crimen del empresario tras captura de su tío

El empresario estuvo once días desaparecido y su cuerpo fue hallado en el mes de abril en zona rural de Cali. Su hija narró momentos claves del crimen que conmociona al país.

  • Jorge Hernando Uribe murió asesinado en abril pasado. Posterior a este crimen, su hermano, Juan Carlos, fue capturado en septiembre. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
La Fiscalía realizó una captura que dio un giro de 180 grados en el caso de Jorge Hernando Uribe Bejarano, el empresario de 74 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el mes de abril al interior de una vivienda ubicada en la vereda El Estero, corregimiento Navarro, zona rural de Cali.

Las investigaciones apuntaron a que uno de los participantes en su muerte sería su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, la misma persona que había pedido ayuda por su desaparición y que posteriormente confirmó a las autoridades la identidad de la víctima tras el hallazgo en un cañaduzal.

Juan Carlos había hecho algunas publicaciones en su cuenta de Facebook: “Con profundo dolor, queremos informarles que hemos recibido la confirmación de que el cuerpo sin vida encontrado el viernes pertenece a nuestro amado hermano, Jorge Hernando. Esta noticia nos ha dejado devastados y en estado de shock, y les pedimos que nos acompañen en nuestras oraciones y pensamientos en este difícil momento”, expresó.

Este giro en la trama despertó indignación y consternación en todo el territorio nacional, debido a que muchas personas comenzaron a mencionar las similitudes con el caso del estilista de las reinas, Mauricio Leal, quien perdió la vida a manos de su propio hermano, Jhonier Leal, en medio de un presunto hecho de celos y envidias.

Lea también: Capturan en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el determinador del crimen de su hermano Jorge Hernando

La captura de Juan Carlos se realizó el jueves 18 de septiembre, mientras se encontraba trabajando en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde ejercía como jefe de protocolo.

Durante el operativo también fue capturada otra persona cercana al círculo familiar de los Uribe Bejarano. Al segundo lo capturaron en Cartagena y fue identificado como Moisés Batancourt Zamora, quien se desempeñaba como conductor de aplicaciones, según conoció el diario El País.

Por el momento, las autoridades no han reportaron incautaciones de elementos en estos arrestos emitidos por el juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.

Testimonio de Alejandra Uribe: revelan detalles sobre el brutal asesinato y desmembramiento de su padre Jorge Hernando Uribe

El emotivo testimonio de Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, reveló a Caracol Radio los últimos momentos de su padre y el profundo impacto emocional que ha dejado este crimen en la familia Uribe Bejarano.

Entérese: Confirman que cuerpo hallado en zona rural de Cali es el del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano

Alejandra detalló que su padre salió solo de un restaurante para entregar unas cajas cerca del lugar. La última señal de su celular, registrada en Cachipay a las 4:22 p. m., sugiere que fue retenido inmediatamente después de despedirse de su hermano con quien supuestamente había almorzado.

“Lo raptaron ahí cerca y lo llevaron de inmediato para Cachipay”, explicó. La brutalidad del crimen quedó en evidencia con el hallazgo de los restos. Alejandra describió que solo recibieron fragmentos óseos y cenizas, ya que el cuerpo fue desmembrado y quemado.

“A él lo desmembraron y después de que le cortaron todas sus partes, lo quemaron”, afirmó, sugiriendo que el acto parece una venganza premeditada.

Tragedia familiar: madre de Alejandra Uribe también fue asesinada en finca de Ginebra

Este no es el primer hecho violento en la familia. Ocho años antes, la madre de Alejandra fue asesinada en circunstancias trágicas en una finca de Ginebra. Aunque reconoce la posibilidad de una violencia recurrente, Alejandra no cree que exista una conexión directa entre ambos crímenes.

“Puede haber posibilidades, pero yo esta vez no creería mucho en que haya la posibilidad de que haya alguna conexión de la misma persona”, señaló.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: su madre denuncia llamadas falsas “Pónganse la mano en el corazón”

