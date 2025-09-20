El horror del caso de Jorge Hernando Uribe: hija relató detalles del atroz crimen del empresario tras captura de su tío

La Fiscalía realizó una captura que dio un giro de 180 grados en el caso de Jorge Hernando Uribe Bejarano, el empresario de 74 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el mes de abril al interior de una vivienda ubicada en la vereda El Estero, corregimiento Navarro, zona rural de Cali.

Las investigaciones apuntaron a que uno de los participantes en su muerte sería su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, la misma persona que había pedido ayuda por su desaparición y que posteriormente confirmó a las autoridades la identidad de la víctima tras el hallazgo en un cañaduzal.

Juan Carlos había hecho algunas publicaciones en su cuenta de Facebook: “Con profundo dolor, queremos informarles que hemos recibido la confirmación de que el cuerpo sin vida encontrado el viernes pertenece a nuestro amado hermano, Jorge Hernando. Esta noticia nos ha dejado devastados y en estado de shock, y les pedimos que nos acompañen en nuestras oraciones y pensamientos en este difícil momento”, expresó.

Este giro en la trama despertó indignación y consternación en todo el territorio nacional, debido a que muchas personas comenzaron a mencionar las similitudes con el caso del estilista de las reinas, Mauricio Leal, quien perdió la vida a manos de su propio hermano, Jhonier Leal, en medio de un presunto hecho de celos y envidias.

La captura de Juan Carlos se realizó el jueves 18 de septiembre, mientras se encontraba trabajando en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde ejercía como jefe de protocolo.

Durante el operativo también fue capturada otra persona cercana al círculo familiar de los Uribe Bejarano. Al segundo lo capturaron en Cartagena y fue identificado como Moisés Batancourt Zamora, quien se desempeñaba como conductor de aplicaciones, según conoció el diario El País.

Por el momento, las autoridades no han reportaron incautaciones de elementos en estos arrestos emitidos por el juzgado 16 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.